ФІФА офіційно затвердила формат проведення ЧС-2026

НОВИНИ СПОРТУ

Чемпіонат відбудеться у Канаді, США та Мексиці.

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У фінальному турнірі вперше будуть брати участь 48 команд замість 32.

«Рада ФІФА одноголосно схвалила запропоновану поправку до формату ЧС-2026 — відмовитися від 16 груп по 3 команди в кожній та ухвалити варіант з 12 групами по 4 збірні в кожній», — йдеться у повідомленні пресслужби.

Організатори зазначають, що новий формат зменшить ризик змови та забезпечить збалансований час для відпочинку між командами, що будуть конкурувати між собою.

Чемпіонат світу-2026 буде тривати 39 днів. За цей час відбудеться 104 матчі. Він стане найтривалішим ЧС в історії.