Ще дві країни приєднались до створення спецтрибуналу для РФ – Кулеба

Тепер 32 держави працюють разом над притягненням керівництва Росії до відповідальності за вчинені воєнні злочини.

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Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба написав у твітері:

«Ще дві країни приєдналися до коаліції зі створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Путін та його поплічники постануть перед судом».

За словами Посла з особливих доручень Міністерства закордонних справ Антона Кориневича, за рік повномасштабної війни ситуація зі створенням спецтрибуналу кардинально змінилася.

«Сьогодні для міжнародних партнерів уже не стоїть питання щодо створення, воно перебуває в площині «як зробити це ефективно», – наголосив Кориневич під час пресконференції від Інституту дослідження війни та миру (IWPR).

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У першому засіданні коаліції зі створення спецтрибуналу, яке відбулось 26 січня, взяла участь 21 країна. Наступна зустріч учасників групи відбудеться 21-22 березня у Страсбурзі.

19 січня Європейський парламент рекомендував створити спецтрибунал для розгляду злочинів проти українців. 26 січня Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) підтримала резолюцію, яка закликає до створення спеціального міжнародного трибуналу для притягнення до відповідальності вищого політичного і військового керівництва Росії та Білорусі.