Японія розглядає можливість експорту зброї до України

Зброя для України

Уряд і правляча ліберально-демократична партія країни виступають за надання дозволу на експорт японської зброї державам, які захищаються від агресії. Це має підвищити довіру до Токіо на арені глобальної безпеки.

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Про це повідомляє японське видання Nikkei.

Поки що Японія надала Україні бронежилети та інше нелетальне спорядження, а також виділила кошти на відновлення критичної інфраструктури. Наразі Токіо може передавати військові літаки, бронетехніку та ракети лише тим країнам, які розробляли та виготовляли її спільно з Японією.

Минулого тижня прем’єр країни Фуміо Кісіда закликав законодавців змінити правила постачання зброї за кордон. Розширений військовий експорт «стане ключовим політичним інструментом для надання допомоги країнам, які зазнали агресії всупереч міжнародному праву», зауважив Кісіда.

Очікується, що уряд і правляча коаліція почнуть дебати щодо експорту зброї після місцевих виборів у квітні.

Також у Токіо розглянуть постачання озброєнь державам, які співпрацюють з Японією в питаннях безпеки.