Асад на зустрічі з Путіним повторив наративи Кремля про «українських нацистів»

ЗАЯВА АСАДА

Москва – З очільником Кремля президент Сирії Башар аль-Асад зустрівся у Москві, куди прилетів ввечері 14 березня.

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Про це з покликанням на російські ЗМІ повідомляє Радіо Свобода.

Асад заявив про сирійську позицію у так званій російській «спецоперації». За його словами, «Захід як приймав старих нацистів у себе на землі, так і зараз їх підтримує» .

Цей візит Асада до Москви став першим після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього він бачився з очільником Кремля у вересні 2021 року.