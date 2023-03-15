ЗАЯВА АСАДА
Асад на зустрічі з Путіним повторив наративи Кремля про «українських нацистів»
Опубліковано:
Москва – З очільником Кремля президент Сирії Башар аль-Асад зустрівся у Москві, куди прилетів ввечері 14 березня.
Реклама
Про це з покликанням на російські ЗМІ повідомляє Радіо Свобода.
Асад заявив про сирійську позицію у так званій російській «спецоперації». За його словами, «Захід як приймав старих нацистів у себе на землі, так і зараз їх підтримує» .
Цей візит Асада до Москви став першим після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. До цього він бачився з очільником Кремля у вересні 2021 року.