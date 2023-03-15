Взяти під контроль до 2030: стали відомі подробиці плану Кремля щодо Молдови

ПЛАНИ КРЕМЛЯ

Кишинів – «Стратегічні цілі Російської Федерації у Республіці Молдова». Документ з такою назвою було створено ще у 2021 році. Наративи «стратегії» періодично звучали на публічних платформах проросійських партій та під час виступів деяких молдавських політиків.

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RISE Moldova спільно з міжнародним консорціумом журналістів вдалося отримати цей документ із-за лаштунків кремлівської адміністрації та провести розслідування.

Російська стратегія по Молдові побудована на трьох сферах впливу: військово-політичній, економічній та гуманітарній. Вона перекликається з аналогічним планом по контролю над Білоруссю. Як стверджують журналісти, обидва документи були розроблені в один рік за участю тих самих людей.

Росія планувала, що у 2030 році отримає Молдову, яка не буде співпрацювати з НАТО, буде слухати та дивитись російські ЗМІ, а її політичні та економомічні еліти зорієнтуються на Москву. До всього російська мала б стати мовою міжнаціонального спілкування. Звичайно ж, прописували у документі і те, що збережуть і поставки газу до Молдови, і вплив на Придністров’я. Таких результатів хотіли досягати поступово: наприклад, у планах на 2022 рік було відкриття Генконсульства РФ в Комраті, столиці Гагаузії, а у 2025-му хотіли «перешкоджати впровадженню гуманітарної політики «румунізації» Молдови», просувати експорт російських товарів.

«Документ цікавий, але він показує, що вони на крок відстають від загальної ситуації через війну в Україні та через регіональну спроможність країн ЄС та інших міжнародних організацій мобілізуватися та протистояти намірам Росії досягти цього», — зазначив глава кабінету прем'єр-міністра Серджіу Д'якону у коментарі розслідувачам після того, як ознайомився зі стратегією.