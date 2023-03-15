Війська РФ обстріляли Марганець з важкої артилерії, є загиблі та поранені

РОСІЯ АТАКУЄ МИРНИХ

Російські військові обстріляли місто Марганець на Дніпропетровщині, 15 березня 2023 року.

Унаслідок атаки росіян загинули двоє мирних жителів та п’ятеро — зазнали порань.

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«Чоловіка та трьох жінок ушпиталили в стані середньої тяжкості. Ще одна мешканка міста лікуватиметься амбулаторно», — зазначив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Також у місті пошкоджені 13 багатоповерхових та 9 приватних будинкiв.

«Один з них загорівся – рятувальники пожежу вже приборкали. Побиті магазин, заклад культури та гуртожиток. Понівечені й 5 господарських споруд та авто», — додав голова ОВА.

В Офісі Генерального прокурора України повідомили, що за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України) вже розпочате розслідування за процесуальним керівництвом Дніпропетровської обласної прокуратури.