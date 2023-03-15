В Ірані знову спалахнули масові протести

Заворушення в Ірані

Жителі країни вимагають відставки уряду. На вулицях відбуваються зіткнення силовиків та протестувальників, жінки масово спалюють хіджаби.

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Зараз у країні проходить передноворічне свято Чахаршанбе-Сурі, яке супроводжується розведенням багать на вулицях і застосуванням піротехніки. Активісти вирішили використати таку можливість, щоб знову заявити про свої права та висловити невдоволення політикою влади.

Молодіжні об'єднання закликали у соціальних мережах до нічних протестів з кінця лютого: один з них мав відбутися під час фестивалю вогню Charshanbeh Souri. У своїх заявах групи обіцяли перетворити фестиваль вогню на символ боротьби з режимом та реакційною ісламською культурою, пише Iranintl.

Акції протесту проходять у Тегерані, Мешхеді, Казвіні та Малайєрі. Маніфестанти вийшли на вулиці, скандуючи антиурядові гасла. Протестуючі підпалюють сміттєві баки та автомобільні шини, кидають запалені предмети в урядові будівлі та банки.

Під час сутичок між поліцією та протестувальниками лунають постріли.

Влада країни нічого не говорить про протести, але повідомляє про сотні людей, які нібито постраждали від вибухів піротехніки на вулицях країни.

Нагадаємо, в середині вересня в Ірані спалахнули протести після загибелі 22-річної Махси Аміні. Дівчину затримали представники поліції моралі за нібито неправильне носіння хіджабу. Аміні впала в кому у відділку та за кілька днів померла. Після цього іранці стали масово виходити на протести. Жінки спалювали хіджаби та зістригали волосся.

Ці демонстрації стали найбільшими з 1979 року, вони охопили понад 150 міст по всьому Ірану. Але влада жорстоко придушувала протести. Загинуло щонайменше 517 протестувальників, чотирьох — стратили.

Минулого тижня з'явилася інформація про помилування 22 тисяч учасників акцій.