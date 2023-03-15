Готували диверсії на залізниці: у Польщі викрили шпигунську мережу РФ

РОСІЙСЬКА ЗАГРОЗА

Співробітники Агентства внутрішньої безпеки Польщі затримали шістьох людей.

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Про це повідомляє RMF.

Іноземців, що працювали на російські спецслужби, вдалося затримати завдяки виявленню прихованих камер на важливих маршрутах і залізничних вузлах. обладнання фіксувало рух на коліях і передавало зображення в мережу.

Зокрема, йдеться про залізничні ділянки у Підкарпатському воєводстві біля аеропорту в Ясьонці під Жевушом. Його називають головним пунктом перевалки зброї для України.

Також відомо, що камери були встановлені і в інших частинах Польщі.

Через активність диверсантів та можливі загрози, польські спецслужби приведені у стан підвищеної готовності. Під особливим наглядом залізничні шляхи, а також ключові об’єкти критичної інфраструктури.

За словами колишнього заступника голови Служби військової контррозвідки полковника Мацея Матисяка, російська розвідка могла збирати дані про техніку, яку постачають Україні західні партнери.

Нагадаємо, 20 лютого розвідка Нідерландів повідомляла, що РФ може влаштувати диверсію у Північному морі. Директор військової розвізки повідомив, що кілька місяців тому російський корабель у Північному морі намагався зібрати дані про вітрові електростанції. Але цьому вдалося вчасно запобігти.