Данія надасть Україні новий пакет військової допомоги на понад $120 млн

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Міністерство оборони Данії оголосило про виділення дев’ятого пакета військової допомоги на 1 мільярд датських крон (понад $120 млн — ред). Він включатиме озброєння, яке просила Україна.

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«Пакет допомоги містить, серед іншого, боєприпаси до стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, протитанкових мін та ракети для ППО», — йдеться у повідомлені міністерства.

Також Данія передає: 21 робота для розмінування, 15 військових генераторів, 15 тисяч комплектів одягу для захисту від дощу, дев’ять мобільних станцій ремонту важкої техніки та шість ангарних наметів.

У Міноборони країни зазначили, що збройні сили вже почали підготовку озброєння, щоб якнайшвидше передати його Україні.

«Я дуже радий, що велика більшість у парламенті Данії об’єднується, щоб допомогти Україні у її боротьбі за свободу. Це великий пакет допомоги у 1 мільярд датських крон, які ми надсилаємо. Україні не вистачає боєприпасів, тому пакет пожертв містить конкретне озброєння, яке просила Україна», — сказав в.о. міністра оборони Троелс Лунд Поульсен.

Кошти на дев'ятих пакет допомоги виділили з нового фонду допомоги України. Про його створення 15 березня оголосило міністерстві фінансів Данії.