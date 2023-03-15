підтримка союзників

Данія створить Фонд допомоги Україні в розмірі близько 1 млрд доларів

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Український прапор майорить поруч із прапором Данії перед офісною будівлею на Kalvebod Brygge у Копенгагені, 2 березня 2022 року
Український прапор майорить поруч із прапором Данії перед офісною будівлею на Kalvebod Brygge у Копенгагені, 2 березня 2022 року © Ida Marie Odgaard / AP
Автор тексту: Олександра Стара
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Цю ініціативу підтримала переважна більшість партій данського парламенту.

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«Ситуація в Україні надзвичайно серйозна, і потреба в значній підтримці є гострою. Боротьба України за свободу – це боротьба за демократичні цінності та суспільство», – заявили в міністерстві фінансів Данії.

Фонд спрямує 5,4 мільярда крон (близько 767 млн доларів) на військову допомогу, 1,2 мільярда (понад 170 млн доларів) – на цивільну допомогу та 0,4 мільярда (понад 56 млн доларів) – на зусилля данських компаній на відновлення України.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен наголосив, що «українці борються не лише за власну свободу, а й за безпеку всієї Європи».

«Із цим фондом ми виводимо підтримку України Данією на новий рівень. Не останньою чергою це стосується бізнес-сфери. Данські компанії можуть постачати багато чого з того, чого не вистачає Україні, наприклад питну воду, централізоване опалення та продукти харчування», – підкреслив глава відомства.

Президент України Володимир Зеленський вже подякував парламенту, уряду та прем'єр-міністру Данії за ініціативу і назвав допомогу «запорукою повернення миру в Європу».

Нагадаємо, 15 лютого Данія разом із Великою Британією, Нідерландами, Норвегією та Швецією погодили надання ЗСУ першої партії військової допомоги від Міжнародного фонду для України (IFU) загальною вартістю понад 200 мільйонів фунтів стерлінгів.

 

 

 

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