ВІЗИТ ДО ПОЛЬЩІ

Директор ЦРУ прилетів до Варшави та обговорив із Дудою безпекову ситуацію

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Переговори президента Польщі Анджея Дуди і директора ЦРУ Вільяма Бернса
Переговори президента Польщі Анджея Дуди і директора ЦРУ Вільяма Бернса © Канцелярія президента Польщі
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Варшава – До того, як відвідати Польщу, Вільям Бернс побував в Анкарі та Києві. Ці візити відбулися у листопаді 2022 року.

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Про приїзд Бернса повідомив голова польського бюро нацбезпеки Яцек Сєвер.  

«Розмова стосувалася загальної безпекової ситуації в контексті останніх подій», — зазначив він.  

Яцик Севєр також повідомив, що на лінії Польща — Сполучені Штати сьогодні багато роботи. 

Нагадаємо, директор ЦРУ перебував у Києві 16 листопада, під час масованих ракетних атак. У столиці України він зустрівся з Володимиром Зеленським та колегами з розвідки. 

14 листопада Бернс зустрівся в Анкарі з керівником російської розвідки Сергієм Наришкіним. За інформацією Reuters, директор ЦРУ прибув тоді на переговори, аби донести до Росії, які наслідки їй загрожують у разі використання ядерної зброї. 

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