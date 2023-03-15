Для перемоги України потрібні озброєння і повна ізоляція РФ – польський генерал Скшипчак

ексклюзив

Росія має бути повністю відрізана від усього світу. Лише тоді в Кремлі зрозуміють, що для них це кінець війни.

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Про це заявив колишній командувач сухопутних військ і заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак в ексклюзивному інтерв’ю RFI.

За його словами, Путін може захотіти припинення вогню після успішного контрнаступу українських сил.

«Найближчі місяці покажуть, чи зможе Україна відбити принаймні частину своїх територій. Але якщо вона не буде мати потрібного озброєння, то нехай Європа і США не говорять Україні про контрнаступ», – зауважив Скшипчак.

Польський генерал висловив сподівання, що під час «Рамштайну» ухвалять рішення надати українцям те, чого вони хочуть і потребують для контрнаступу.

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