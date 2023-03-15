Сенатори США від обох партій тиснуть на Пентагон щодо відправки F-16 в Україну

Винищувачі для України

Законодавці вимагають надати більше інформації про те, що саме потрібно аби Київ отримав винищувачі.

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Про це йдеться у листі восьми сенаторів до міністра оборони США Ллойда Остіна, пише Politico. В ньому законодавці зазначають, що ситуація на фронті критична, а винищувачі F-16 можуть надати Києву перевагу на фронті.

«Це була б значна допомога, яка могла б змінити правила гри на полі бою», — йдеться у листі.

До кінця тижня сенатори очікують відповіді на наступні питання: як швидко українські пілоти навчаться керувати винищувачами F-16, як літаки вплинуть на хід війни і де їх можна взяти — зробити нові чи виділити із наявних запасів.

Законодавці також привітали прибуття двох українських пілотів до США на базу Морріс Ейр в Тусоні, адже це продемонструє, чи готові льотчики до польотів на сучасних винищувачах.

Ініціатором відправки листа виступив сенатор Марк Келлі зі штату Аризона, а під зверненням свої підписи залишили демократи з Іллінойсу, Вірджинії, Нью-Мексико та Невади і республіканці з Аляски, Алабами і Північної Кароліни.

Минулого місяця головнокомандувач збройних сил США і НАТО в Європі Крістофер Каволі заявив, що надання винищувачів F-16 і ракет дальнього радіусу дії може допомогти зміцнити обороноздатність України.

Але президент США Джо Байден і радник Білого дому з питань нацбезпеки Джейк Салліван кажуть, що винищувачі не є нагальною потребою на полі бою. Керівник політичного відділу Пентагону Колін Каль також заявляв, що найоптимістичніший термін поставки старих F-16 — приблизно півтора роки, в той час як виробництво нових літаків може зайняти від трьох до шести років.