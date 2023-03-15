співпраця трьох країн
Китай, Росія та Іран проведуть спільні морські навчання в Османській затоці
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Вони розпочнуться сьогодні і триватимуть до 19 березня.
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Про це пише The Guardian з покликанням на китайське міністерство оборони.
Такі заходи допоможуть «поглибити практичну співпрацю між ВМС країн-учасниць». Вони базуватимуться на спільних морських навчаннях трьох країн, проведених у 2019 та 2022 роках, заявили у відомстві.
Нагадаємо, 23 січня США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання на тлі загрози від Ірану.