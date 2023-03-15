Космічну компанію у Люксембрузі підозрюють у наданні супутникових зображень групі «Вагнера»

СПІВПРАЦЯ ІЗ ВАГНЕРОВЦЯМИ

Люксембург – Ймовірно, компанія «Spacety Luxembourg» передала знімки «вагнерівцям» у січні.

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Про це повідомляє Euractiv.

У Мінекономіки та Міністерстві закордонних справ Люксембурга заявили, що компанія порушує санкції ЄС і закон про експортний контроль від червня 2018. З огляду на це, відомства звернулися до держпрокуратури та суду.

У відповідь на оголошену підозру та санкції деякі установи припинили співпрацю з компанією. В їхньому числі Люксембурзький інститут науки і технологій та Люксембурзький університет.

У Spacety всі звинувачення заперечили.

Spacety Luxembourg належить китайській супутниковій компанії Spacety. 28 лютого у Вашингтоні повідомили, що ця компанія надає аерознімки «вагнерівцям». Spacety внесена до «чорного списку» США.

Нагадаємо, 14 березня сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією.