СПІВПРАЦЯ ІЗ ВАГНЕРОВЦЯМИ

Космічну компанію у Люксембрузі підозрюють у наданні супутникових зображень групі «Вагнера»

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Центр підготовки найманців ПВК «Вагнера» / ілюстративне фото
Центр підготовки найманців ПВК «Вагнера» / ілюстративне фото © AP
Автор тексту: Тетяна Цуркану

Люксембург – Ймовірно, компанія «Spacety Luxembourg» передала знімки «вагнерівцям» у січні.  

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Про це повідомляє Euractiv.

У Мінекономіки та Міністерстві закордонних справ Люксембурга заявили, що компанія порушує санкції ЄС і закон про експортний контроль від червня 2018. З огляду на це, відомства звернулися до держпрокуратури та суду. 

У відповідь на оголошену підозру та санкції деякі установи припинили співпрацю з компанією. В їхньому числі Люксембурзький інститут науки і технологій та Люксембурзький університет.  

У Spacety всі звинувачення заперечили. 

Spacety Luxembourg належить китайській супутниковій  компанії Spacety. 28 лютого у Вашингтоні повідомили, що ця компанія надає аерознімки «вагнерівцям». Spacety внесена до «чорного списку» США. 

Нагадаємо, 14 березня сейм Литви визнав ПВК «Вагнера» терористичною організацією. 

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