Навесні та влітку Україну чекає важка боротьба – Пентагон

прогноз союзників

Наразі Вашингтон зосереджений на роботі з міжнародними партнерами, аби якомога швидше отримати необхідне озброєння і доставити його українським військовим на передову.

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Про це заявив прессекретар Міноборони США бригадний генерал Пет Райдер.

Сполучені Штати продовжують робити все можливе, щоб забезпечити потреби Києва «в снарядах, системах протиповітряної оборони, броні тощо».

Пентагон прагне переконатися в тому, що Україна має все необхідне «для досягнення успіху» на полі бою. Райдер додав, що зустріч у форматі «Рамштайн» стане «ще однією можливістю зібрати міжнародне співтовариство разом і зосередитися на найбільш нагальних потребах» української оборони.

Нагадаємо, 13 березня Резніков поговорив з міністром оборони США Остіном. Глава Пентагону надав актуальну інформацію про оборонну допомогу США, а український міністр поінформував американського колегу про нинішню ситуацію в Україні.