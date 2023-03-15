Росія атакує мирних

Один загиблий та 20 поранених: росіяни обстріляли Херсонщину та Донеччину

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Наслідки обстрілу Курахового в ніч на 15 березня
Наслідки обстрілу Курахового в ніч на 15 березня © Донецька ОВА
Автор тексту: Оксана Вітер

Херсонську область атакували 78 разів, на Донеччині армія РФ вела вогонь по всій лінії фронту від Вугледара до Лимана. Особливо постраждали Курахове та Костянтинівка.  

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Внаслідок обстрілу в Кураховому пошкоджені 8 багатоповерхівок. Місто частково залишається без електрики, повідомляють в Донецькій ОВА. 

Ніч була неспокійною і у Костянтинівці, пишуть у міськраді. Один поранений, пошкоджені більше 10 приватних будинків. Через обстріли у кількох мікрорайонах припинене газопостачання, зупинена котельня.  

На Донеччині внаслідок російських атак за добу одна людина загинула, 16 зазнали поранень. 

По Херсонщині росіяни випустили майже 400 снарядів з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків, БПЛА та БМП.

Херсон армія РФ обстріляла 7 разів. Снаряди поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, на територію підприємства, у приватні та багатоквартирні будинки. Поранення дістали чотири людини. 

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