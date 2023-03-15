Поліція Відня попередила про загрозу терактів з боку ісламістів

Загроза терактів

Відень – У небезпеці — релігійні об'єкти столиці Австрії. Наразі церкви посилено охороняють регулярні та спеціальні сили поліції.

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Повідомляють про загрозу штурмів культових споруд. Про це пишуть у дописах поліції Відня у твітері. Йдеться не лише про християнські церкви, а й про молитовні установи інших конфесій.

Зараз правоохоронці не можуть передбачити тривалість безпекових заходів. У поліції пообіцяли негайно попередити громади, якщо небезпека виникне у конкретному місці.

Правоохоронці попросили не поширювати чутки та фото і відео операцій поліції. Це може допомогти потенційним злочинцям та поставити під загрозу сили правоохоронців, зауважили у відомстві.