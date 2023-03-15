Підсумки «Рамштайну — 10»: Україна отримає нові танки «Леопард» та системи ППО

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Міністр оборони США Ллойд Остін під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, 15 березня 2023 р.

Міністр оборони США Ллойд Остін назвав засідання десятої контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» «дуже успішним».

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Підбиваючи підсумки зустрічі глава Пентагону підкреслив, що усі союзники та партнери «підтвердили спільну єдність і рішучість у підтримці боротьби України за свободу».

Він також розповів, що під час «Рамштайну — 10» Швеція погодилась надати Україні 10 танків «Леопард», а Норвегія разом з США передати ЗСУ дві системи протиповітряної оборони «Насамс» (англ. NASAMS — ред.).

Остін додав, що «Нідерланди також ініціюють нові контракти, щоб нові озброєння надходили до України», а Словенія взяла на себе зобов'язання забезпечити «певні оборонні потреби України».

Раніше очільник Міноборони США заявив, що «танкова коаліція» країн, які готові допомагати ЗСУ, продовжує зростати й наразі йдеться про відправку до України понад 150 «Леопардів». Їх пообіцяли надати вже 9 країн.

«Ми маємо забезпечити повні можливості України перед майбутньою битвою, зокрема щодо запасних частин; зробити, щоб ці пакети (допомоги — ред.) підтримували критичні можливості; надати додаткове обладнання», — сказав у вступному слові Остін

Він також зазначив, що наразі важливо знайти способи передачі Україні нової допомоги, зокрема це боєприпаси та системи ППО. А також необхідно вирішити питання щодо виробництва нових боєприпасів.

«Я впевнений, що ми продовжимо збільшувати зусилля, щоб задовольнити потреби України на весну і надалі», — сказав Остін.

До цього міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що десяте засідання у форматі «Рамштайн» «вселяє оптимізм».

«Посилення протиповітряної оборони, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака". Дякуємо міністр оборони США за ваше видатне лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за вашу готовність стояти з Україною до нашої перемоги», — написав Резніков у Twitter.

До цього він повідомив, що засідання десятої контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» розпочнеться 15 березня в режимі онлайн.

«Слідкуйте за оновленнями», — написав очільник Міноборони у Twitter.