Битва за Бахмут

Під Бахмутом ЗСУ знищили російський бомбардувальник Су-24

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Су24
Су24 © Мілітарний
Автор тексту: Оксана Вітер

Бахмут – Поцілили в літак воїни 93-ї артилерійської бригади «Холодний яр».

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Росіяни не полишають спроб захопити Бахмут, зазначають у Генштабі ЗСУ. У місті тривають постійні позиційні бої, військові РФ обстрілюють житлові райони.

Водночас ЗСУ відбили атаки в районах населених пунктів поблизу Бахмута — Ягідне, Хромове та Оріхово-Василівка.

 

Напередодні у командуванні ЗСУ заявляли, що «Вагнерівці» намагаються просунутись в центр Бахмута, наступаючи з кількох напрямків. Вчора ввечері на засіданні Ставки Верховного Головнокомандувача вирішили, що оборону міста необхідно продовжити. За даними розвідки НАТО, Росія втрачає поблизу Бахмута вп’ятеро більше солдатів, ніж Україна.

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