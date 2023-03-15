«Рамштайн —10»: вже дев'ять країн пообіцяли відправити Україні танки «Леопард» — Остін

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що «танкова коаліція» країн, які готові допомагати ЗСУ, продовжує зростати й наразі йдеться про відправку до України понад 150 «Леопардів».

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«Ми маємо забезпечити повні можливості України перед майбутньою битвою, зокрема щодо запасних частин; зробити, щоб ці пакети (допомоги — ред.) підтримували критичні можливості; надати додаткове обладнання», — сказав у вступному слові глава Пентагону.

Він додав, що наразі важливо знайти способи передачі Україні нової допомоги, зокрема це боєприпаси та системи ППО. А також необхідно вирішити питання щодо виробництва нових боєприпасів.

«Я впевнений, що ми продовжимо збільшувати зусилля, щоб задовольнити потреби України на весну і надалі», — сказав Остін.

До цього міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що засідання десятої контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» розпочнеться 15 березня в режимі онлайн.

«Слідкуйте за оновленнями», — написав очільник Міноборони у Twitter.

#Ramstein 10 begins.

This time we are meeting online.

Stay tuned! pic.twitter.com/q4cpPvtFCp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023