Російську армію планують поповнити на 400 тис. новобранців

Поповнення армії

Набір мають розпочати 1 квітня.

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Міноборони РФ розіслало в регіони документи, де зазначена кількість людей, з якими мають бути підписані контракти, пише російська редакція Радіо Свобода. Набиратимуть новобранців військомати, а губернатори контролюватимуть виконання плану.

Так, у Челябінській та Свердловській областях РФ на професійну службу мають набрати по 10 тис. осіб, у Пермському краї – 9 тис.

У публікації також зазначають, що вчора жителям Воронезької області знову почали вручати повістки, як це було у вересні минулого року після початку так званої «часткової мобілізації». Влада регіону стверджує, що це робиться «виключно для актуалізації даних військового обліку».

Водночас прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков знову заперечив плани влади РФ щодо проведення другої хвилі мобілізації. «У Кремлі немає таких обговорень», — заявив він.

Напередодні в ISW повідомляли, що Кремль не планує проводити повну мобілізацію у майбутньому. Доказом цього в аналітики вважають появу в РФ законопроєкту про збільшення призовного віку.