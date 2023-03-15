РФ випустила 820 ракет за останні пів року — Ігнат

стратегічний запас ракет

Йдеться лише про високоточну та далекобійну зброю, а й ракети типу С-300 та інші типи керованих авіаційних літальних апаратів.

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Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону.

Він також зазначив, що українська протиповітряна оборона збила близько 700 російських ракет і понад 650 дронів-камікадзе з початку масованих ракетних ударів.

За словами Ігната, росіяни витратили величезний стратегічний запас ракет ударами по критичній інфраструктурі України.

Останній масований ракетний удар Росія завдала 9 березня. Тоді під атаку РФ потрапили Київ, Харків, Дніпропетровська, Одеська, Житомирська, Кіровоградська та Івано-Франківська області.