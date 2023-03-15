РФ поширює фейки про біолабораторії, щоб виправдати свою агресію – Держдеп США

російська дезінформація

Кремль побудував кампанію дезінформації про «лабораторії біологічної зброї в Україні» як одну з багатьох невдалих спроб відвернути увагу від невиправданої війни проти українців.

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Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс.

За його словами, Кремль протягом багатьох років поширював неправдиві заяви про біологічну зброю, щоб посіяти недовіру до установ охорони здоров’я, які протидіють біологічним загрозам.

Нед Прайс зазначив, що для розповсюдження дезінформації росіяни залучають засоби масової інформації, пов’язані з розвідкою інтернет-ресурси, парламент, а також «експертів».

«Ці суб'єкти працюють разом, щоб постійно по краплі наповнювати інформаційне середовище брехливими наративами з метою створення ілюзії великої кількості голосів, що повторюють один одного», – наголосив речник Держдепу.

Також Прайс додав, що «Росія має історію звинувачень інших у тому, що робить вона сама, і її нещодавні претензії до України щодо біологічної зброї не виключення».

Нагадаємо, в листопаді 2022 року Рада безпеки ООН не прийняла резолюцію Росії щодо створення комісії для розслідування «військово-біологічної діяльності» України та США.