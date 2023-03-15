Справа про «борг Януковича» на $3 млрд: британський суд прийняв рішення на користь України

РІШЕННЯ суду

Йдеться про вимоги РФ по кредиту в $3 млрд, який Москва надала Україні, викупивши її облігації. Це відбулось ще в грудні 2013 року, в межах домовленостей між тодішнім президентом Віктором Януковичем та Володимиром Путіним.

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Наразі Верховний Суд Великої Британії направив справу про єврооблігації, яку ініціювала РФ проти України, на розгляд за повною процедурою в англійському суді, тоді як Росія наполягала на скороченій. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Суд ухвалив, що захист України від погроз агресії з боку Росії матиме повноцінний відкритий розгляд. Справедливість буде за нами», — написав президент у Twitter.

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що рішення суддів Сполученого Королівства допоможе з'ясувати усі обставини домовленостей, які Путін та Янукович уклали напередодні Революції гідності.

«Суд визнав сильну позицію захисту України щодо примусу та погроз Росії застосувати силу, які Росія чинила ще у 2013 році, щоб примусити Україну випустити ці єврооблігації. Тепер Кремлю доведеться розкрити всю інформацію щодо дій проти України на відкритому судовому розгляді», — заявив він у Telegram.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що українська сторона буде наполегливо відстоювати свою позицію під час розгляду справи по суті. Про це він написав у Twitter.

Позиція ж України у суді полягає у тому, що $3 млрд – приватний кредит, який виник через дії колишньої української влади й відтак має бути реструктурований на загальних підставах. А Москва вважає, що цей борг є суверенним боргом держави.

За даними Bloomberg, рішення Верховного суду дозволяє Україні стверджувати, що продані в 2013 році облігації були частиною політичної та військової агресії з боку Москви.

«Успіх захисту України залежить від того, чи зможе вона встановити, що Росія погрожувала застосуванням сили і що ці погрози були причиною для рішення України укласти угоду», — цитує видання заяву судді Роберта Ріда у рішенні.

Колишній президент України вже не вперше стає фігурантом кримінальних справ. У грудні 2022 року Вищий антикорупційний суд України стягнув у дохід держави рухоме та нерухоме майно, а також кошти Януковича і наближених до нього осіб. До цього Державне бюро розслідувань завершило розслідування щодо держзради колишнього президента України Януковича та екс-прем’єр-міністра Миколи Азарова. За даними ДБР Янукович та Азаров підготували та імплементували так звані «Харківські угоди», які дозволили РФ мати достатньо ресурсів для окупації Криму у 2014 році та для повномасштабного вторгнення до України у лютому.