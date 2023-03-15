«Роттердам+»: до суду скерували перший епізод справи
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Обвинувачення висунули шістьом фігурантам справи. Їх звинувачують у завданні збитків на понад 19 мільярдів гривень, йдеться про період 2016-2017рр.
Серед обвинувачених: голова Національної комісії з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), член НКРЕКП, начальник відділу НКРЕКП, керівник управління НКРЕКП, заступник комерційного директора однієї з приватних компаній групи – ключового оператор ринку теплогенерації України та директор департаменту однієї з компаній цієї групи.
Дії всіх обвинувачених кваліфікуються, як зловживання службовим становищем. Представників приватної компанії звинувачують в пособництві.
Досудове розслідування у справі завершено. Обвинувальний акт скеровано до ВАКС для розгляду по суті.
«Роттердам+» — формула, яку застосовували упродовж 2016-2019 років для встановлення вартості електроенергії, яку виробляли ТЕС.
Вартість вугілля, що використовувалось була прив'язана до ціни вугілля у порту міста Роттердам (Нідерланди). До цієї ціни додавалась вартість на транспортування вугілля. Чималу частину вугілля при цьому ТЕС купували не в Нідерландах, а в Україні, Росії або з окупованих територій.
За даними НАБУ, формула «Роттердам+» завдала Україні збитків на майже 19 мільярдів гривень — це кошти, які споживачі переплатили ТЕС за електроенергію через те, що в собівартість електроенергії була закладена доставка вугілля з Роттердама.
8 серпня 2019 року НАБУ повідомило про підозру шістьом особам, зокрема, голові НКРЕКП Дмитру Вовку. Він, за матеріалами слідства, за попередньою змовою з групою інших осіб розробив та ухвалив регуляторний акт, відомий як формула «Роттердам+».
За рік — у серпні 2020-го Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) закрила справу «Роттердам+» за відсутністю переконливих доказів вини підозрюваних. Згодом законність цього рішення підтвердив Вищий антикорупційний суд (ВАКС).
22 вересня 2022 САП скасувала постанову про закриття справи «Роттердам+».