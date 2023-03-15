США мають абсолютні докази перехоплення дрона MQ-9 росіянами — Міллі

РОСІЙСЬКА ПРОВОКАЦІЯ

Генерал Марк Міллі заявив, що США не знають, чи навмисно російські пілоти зачепили американський БпЛА над Чорним морем. Однак немає жодних сумнів, що перехоплення дрону було невипадковим.

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Про це повідомляє CNN.

«Ми знаємо, що перехоплення було навмисним, ми знаємо, що агресивна поведінка була навмисною, ми також знаємо, що це було дуже непрофесійно та дуже небезпечно», — сказав Міллі.

У свою чергу, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що США «тісно співпрацюють» із союзниками та партнерами з цього питання. Він зазначив, що триває розслідування і відмовився говорити про мотиви чи наміри інцинденту.

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Відомо, що США дистанційно стерли конфіденційне програмне забезпечення на безпілотнику, перед тим, як він впав у море. Проте підняти уламки дрона з морського дна для Штатів проблематично, оскільки США не мають кораблів у Чорному морі. У той же час, секретар Ради безпеки РФ Патрушев заявив, що Росія спробує забрати уламки безпілотника.

Нагадаємо, безпілотник впав в 112 кілометрах на південний захід від Кримського півострова. Інцидент стався 14 березня приблизно о восьмій ранку за Київським часом.

БпЛА MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак. Кілька разів перед зіткненням російські винищувачі скидали пальне на MQ-9 і летіли перед ним, виконуючи небезпечні маневри.

У Міноборони РФ заявили, що не збивали американський безпілотник. За їхнім ствердженням, дрон «перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею» внаслідок «різкого маневрування».