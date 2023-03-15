Туреччина почала переговори про продовження зернової угоди на 120 днів

УКРАЇНСЬКЕ ЗБІЖЖЯ

Міністр оборони Туреччини Хулусі Акар заявив, що він зараз веде перемовини щодо збільшення строку дії зернового коридору з 60 днів до чотирьох місяців.

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Про це повідомляє TRT Haber.

«Продовження дійсно важливе. Ми продовжуватимемо наші переговори щодо 120 днів замість двох місяців. Сторони оцінять. Росія та Україна вирішуватимуть. Організація Об’єднаних Націй думає так само, як і ми. Сподіваюся, ми спробуємо вирішити це позитивно найближчими днями», — розповів Акар.

Він також зазначив, що зерновим коридором вже було перевезено понад 24 млн тонн українського продовольства, «що є важливим для світової продовольчої безпеки».

Нагадаємо, 13 березня Росія погодилась продовжити дію зернового коридору, але лише на 2 місяці. Заступник очільника МЗС РФ пояснив таке рішення тим, що зараз залишаються обмеження щодо експорту сільгосппродукції РФ. І додав, що подальша позиція Москви по цьому питанню буде визначатися, коли «буде відчутний прогрес у нормалізації російського аграрного експорту».

До цього генсек ООН, перебуваючи у Києві зазначив, що надзвичайно важливо продовжити Чорноморську зернову ініціативу після 18 березня. За його словами, необхідно максимально ефективно використовувати експортну інфраструктуру Чорного моря задля глобальної продовольчої безпеки.