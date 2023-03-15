Україна може отримати «Петріоти» від США, але не від Польщі – польський генерал Скшипчак

ексклюзив

Також у майбутньому Вашингтон може передати винищувачі Ф-16, адже наразі про це вже ведуться дискусії в Сполучених Штатах.

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Про це заявив колишній командувач сухопутних військ і заступник міністра оборони Польщі Вальдемар Скшипчак в ексклюзивному інтерв’ю RFI.

Польський генерал припускає, що за результатами нового «Рамштайну» українська армія, ймовірно, отримає МіГ- 29 від Польщі і французькі літаки «Міраж».

Скшипчак також додав, що Україні потрібні сотні одиниць танків, щоб розбити російські війська. Окрім батальйонів, Україна потребує бомбардувальників, які зможуть бити по військових об’єктах російської армії на території РФ.

За його словами, ЗСУ необхідні і ракети великої дальності, за допомогою яких можна вражати російські війська, які готуються воювати в Україні, але розміщуються на території Росії.

«Якщо у вас немає таких можливостей, ви не виграєте війну», – наголосив генерал.

Детальніше читайте в екслюзивному матеріалі.