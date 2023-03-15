Уряд Словаччини почав розгляд поставки МіГ-29 Україні

Постачання зброї і техніки

Обговорення відбулось 15 березня в парламентському комітеті з питань оборони та безпеки.

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Про це пишуть Aktuality та SME.

Питання передачі винищувачів викликало невдоволення опозиційної партії Hlas та проросійської Smer. Голова останньої, Роберт Фіцо, заявив, що подальше постачання зброї «не дасть нічого, крім сотень тисяч загиблих».

За словами словацького міністра оборони Ярослава Надя, винищувачі можуть «справді допомогти» українським військовим. Він зазначив, якщо Словаччина вирішить просто продати комусь бойові літаки, то вони можуть опинитись зрештою «десь у Росії».

«Вгадайте, куди б поділися ті МіГи? Ми вже отримали кілька пропозицій від псевдокомпаній з усього світу», – підкреслив глава відомства.

Також міністр додав, що Братислава може отримати фінансову та матеріальну компенсацію від союзників у розмірі до 900 мільйонів євро.

Ще в січні міністр оборони Ярослав Надь повідомив про готовність Словаччини передати Україні винищувачі МіГ-29 і танки Т-72.