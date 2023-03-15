У Великій Британії прийняли бюджет на 2023 рік

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Лондон – Деталі оприлюднив канцлер скарбниці (міністр фінансів) Джеремі Гант під час виступу з промовою перед законодавцями.

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Про це повідомляє The Guardian.

За словами Ганта, цього року Велика Британія уникне технічної рецесії (двох кварталів негативного зростання поспіль). Він також підкреслив, що до кінця 2023 року в країні очікується зниження інфляції з 10,7% до 2,9%.

Міністр фінансів анонсував найбільшу зміну соціального забезпечення за останнє десятиліття. У 2023 році Лондон виділить 400 млн фунтів стерлінгів для профілактики захворювань психіки та опорно-рухового апарату у підданих. А 3 млн планують витратити на пілотний проєкт, який допоможе людям з особливими потребами вийти на роботу.

Міністр фінансів Великобританії Джеремі Гант тримає бюджетну скриньку поруч зі своєю командою на Даунінг-стріт у Лондоні © REUTERS/Hannah McKay

Також уряд хоче збільшити щорічну неоподатковану пенсію з 40 тисяч фунтів до 60. Будуть більше витрачати і на фінансування дитячих садків з вересня цього року, фінансування збільшили на 204 млн.

Крім того, кабінет міністрів запропонує 30 годин безкоштовного догляду за дитиною. Цим правом зможуть скористатися родини, де є діти віком від дев'яти місяців, а всі дорослі працюють. За словами Ганта, це зменшить витрати сімей на догляд за дітьми майже на 60%.

Заклали в бюджет і щорічну премію в 1 млн фунтів стерлінгів на дослідження штучного інтелекту. Міністр зазначив, що хоче зробити Велику Британію кращим місцем для інвестицій у ШІ.

Нагадаємо, у 2023 році інфляція у Сполученому Королівстві досягла рівня 10,5 %, що є найвищим показником за 40 років. Це стало причиною стрімкого зростання цін на продукти харчування та енергію. Через це країну охопили масові протести. 1 лютого страйкували викладачі, держслужбовці та водії. 6 лютого підвищення зарплат вимагали медики. Цей медичний страйк став найбільшим за всю 75-річну історію Національної служби охорони здоров’я.