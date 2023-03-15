У Молдові тривають проросійські протести: сьогодні прихильники «Шора» блокували дороги

ПРОТЕСТИ У МОЛДОВІ

Учасники акції перекривали дороги та знову вимагали від влади сплатити їхні рахунки за комунальні послуги.

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Про це повідомляє Newsmaker.

Траси перекрили майже по усіх містах країни. В акції брали участь учасники ініціативи «Рух за народ», а також депутати і місцеві народні обранці від партії «Шора».

Протестувальники заявили, що на демонстрації вийшли через «негідне відношення глави кабінету міністрів».

Прихильники проросійської партії анонсували, що завтра, 16 березня, зберуться біля будівлі парламенту. Вони будуть вимагати затвердження законодавчих ініціатив, які дозволять громадянам сплатити рахунки.

Нагадаємо, 12 березня мітингувальники в Молдові вже вимагали, аби уряд сплатив їхні рахунки. Протест пройшов в центрі столиці.

Варто зазначити, що антиурядові демонстрації проросійської партії «Шор» тривають з листопада минулого року. Згідно з даними розвідок, РФ планувала у Молдові держпереворот, у тому числі за рахунок розкачування партією «Шор» політичної ситуації в країні. Відомо, що Кремль планував взяти під контроль Молдову до 2030 року.