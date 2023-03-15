СТИХІЙНЕ ЛИХО

У турецькому місті Шанлиурфа внаслідок повені загинуло 9 людей

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Наслідки повені
Наслідки повені © Haber
Автор тексту: Тетяна Цуркану
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Шанлиурфа – Півмільйонне місто на південному сході країни після потужних землетрусів знов пережило стихійне лихо.

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Тіла п'ятьох загиблих знайшли у підвалі квартири. Це були громадяни Сирії. 

Про це пише Haber. 

Катастрофічну повінь спричинили сильні опади.  

Внаслідок стихії у місті затопило будинки та підприємства. У воді опинився і перший поверх відділення невідкладної допомоги навчально-дослідницької лікарні в Ейюбіє.  

Затоплений перший поверх у лікарні
Затоплений перший поверх у лікарні © Haber

Проспекти та вулиці перетворилися в ріки. Людям довелося пересісти з автомобілів у надувні човни. 

Наслідки повені
Наслідки повені © Haber

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