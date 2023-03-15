У турецькому місті Шанлиурфа внаслідок повені загинуло 9 людей

СТИХІЙНЕ ЛИХО

Шанлиурфа – Півмільйонне місто на південному сході країни після потужних землетрусів знов пережило стихійне лихо.

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Тіла п'ятьох загиблих знайшли у підвалі квартири. Це були громадяни Сирії.

Про це пише Haber.

Катастрофічну повінь спричинили сильні опади.

Prayers for #Şanlıurfa, the Turkish city with deep ties to Islamic theology. The sacred #Balıklıgöl, where Abraham's miraculous escape from fire took place, is now affected by the devastating floods.pic.twitter.com/3tHaO1SAPf — Daily Turkic (@DailyTurkic) March 15, 2023

Внаслідок стихії у місті затопило будинки та підприємства. У воді опинився і перший поверх відділення невідкладної допомоги навчально-дослідницької лікарні в Ейюбіє.

Затоплений перший поверх у лікарні © Haber

Проспекти та вулиці перетворилися в ріки. Людям довелося пересісти з автомобілів у надувні човни.

Наслідки повені © Haber