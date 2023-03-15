У Харкові затримали агента ФСБ, який готував теракти проти українських льотчиків та спецпризначенців
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Зловмисника затримала СБУ. Агент стежив за українськими військовими, намагаючись встановити, де вони живуть і куди їздять.
Харків'янина торік у листопаді завербував співробітник ФСБ з Бєлгородської області.
У «зоні особливої уваги» агента були військові льотчики, командири спецпідрозділів ЗСУ та співробітники Служби безпеки, повідомляють в СБУ.
Агент ФСБ приховано фотографував та фільмував території, де працювали військові та спецслужбовці.
Поблизу одного з будинків, де проживають українські військовослужбовці, виявлено схрон із вибухівкою, яку росіяни планували застосувати для вчинення терактів.
Крім стеження, зловмисник мав виявляти замасковані оборонні підприємства. Для комунікації з ФСБ він використовував анонімні месенджери, а передачу розвідданих супроводжував медіафайлами з прив’язкою до місцевості.
Чоловіка затримали, коли він передавав інформацію представникам РФ. Зловмисника звинувачують у держзраді. Зараз він перебуває під вартою.