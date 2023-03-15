У Франції чергова хвиля мітингів проти пенсійної реформи

Проти пенсійної реформи

Протестувальники вийдуть на вулиці найбільших міст країни. Незважаючи на це, сьогодні депутати Нацасамблеї та сенату будуть погоджувати текст закону, а вже завтра — голосуватимуть за нього.

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Сьогодні профспілки збираються ще раз спробувати змусити уряд і законодавців відхилити запропоноване підвищення пенсійного віку до 64 років.

Уже анонсовані протести в Парижі, Марселі, Ліоні, Ам'єні, Ліллі, вони розпочнуться о 14.00.

Нагадаємо, минулого тижня страйки працівників залізниці, нафтопереробних заводів і державного сектора не паралізували країну так, як сподівалися профспілки, зазначає France24.

А от страйк комунальників призвів до того, що у столиці країни накопичилось більш як 5000 тонн сміття. Запах особливо сильний в районах, де багато ресторанів і кафе. Наразі це є найпомітнішим наслідком протистояння влади та профспілок, пише France24. У місті бояться навали гризунів.

Три головні сміттєспалювальні заводи міста також закрили на знак протесту, що погіршило ситуацію. У листі до мера Парижа Анн Ідальго очільник 6-го округу Жан-П’єр Лекок зазначив, що ситуація стала небезпечною для здоров’я і потребує вирішення.

Згідно з опитуванням Elabe, 64% французів підтримують протести. Та стільки ж опитаних вірять, що пенсійну реформу буде ухвалено та запроваджено.