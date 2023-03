за заслуги в музиці та благодійності

Браян Мей отримав звання за заслуги в музиці та благодійності. Церемонія нагородження відбулась 14 березня в Букінгемському палаці.

Реклама Читати продовження

Про це повідомила служба новин BBC.

Відтепер лідер рок-гурту офіційно іменуватиметься сером.

«Менш ніж через рік після того, як покійна королева з’явилася на екрані, вистукуючи ритм We Will Rock You за чаєм із ведмедиком Паддінгтоном, людина, яка написала цю пісню – і чий гурт мав її прізвисько – відвідала Букінгемський палац, щоб отримати лицарське звання», – йдеться в повідомленні.

Браян Мей зі своєю дружиною © PA Media

Чарльз III вручив гітаристу Queen титул лицаря © PA Media

Браян Мей отримав звання за заслуги в музиці та благодійності. Церемонія вручення пройшла 14 березня в Букінгемському палаці © PA Media

31 грудня лідер гурту Queen Браян Мей був нагороджений титулом лицаря-бакалавра Сполученого Королівства в рамках традиційного новорічного вручення титулів монархом.

20 березня минулого року гурт Queen виклав у вільний доступ на YouTube харківський концерт 2008 року, щоб зібрати кошти для підтримки України.