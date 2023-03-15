Європейські країни допоможуть Україні у відбудові енергетичної інфраструктури

Допомога союзників

Енергетичне співтовариство підписало меморандум про допомогу Україні у відбудові енергетичного сектору, 15 березня 2023 року.

Відповідний меморандум країна підписала з Енергетичним співтовариством, куди входить більшість країн Європи.

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Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Ідеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики. Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямку підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі», — розповів прем'єр.

Представники українського уряду під час зустрічі з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства, 15 березня 2023 року. © Денис Шмигаль / Telegram

Представники українського уряду також обговорили з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства кроки подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії.

До цього декларацію про співробітництво, зокрема й в енергетичному секторі підписали президент України та прем’єр-міністерка Ісландії. Також рішення про внесення коштів до Фонду енергетичної підтримки України нещодавно ухвалили уряди Австрії та Швеції.