Європейські країни допоможуть Україні у відбудові енергетичної інфраструктури
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Відповідний меморандум країна підписала з Енергетичним співтовариством, куди входить більшість країн Європи.
Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
«Ідеться про підтримку пріоритетних проєктів будівництва та реконструкції енергетичної інфраструктури України, а також підтримку відновлення об’єктів альтернативної енергетики. Крім того, меморандум передбачає співпрацю в напрямку підготовки судових позовів проти Росії для стягнення компенсації за завдані збитки енергетичній інфраструктурі», — розповів прем'єр.
Представники українського уряду також обговорили з делегацією секретаріату Енергоспівтовариства кроки подальшої синхронізації енергосистем України та ЄС і збільшення спроможності експорту-імпорту електроенергії.
До цього декларацію про співробітництво, зокрема й в енергетичному секторі підписали президент України та прем’єр-міністерка Ісландії. Також рішення про внесення коштів до Фонду енергетичної підтримки України нещодавно ухвалили уряди Австрії та Швеції.