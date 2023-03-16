Виключити Росію з Радбезу ООН: у Сергія Кислиці є план

Позбавити стутусу за агресію

Позбавлення РФ статусу постійного члену Радбезу має відбуватись у три етапи, заявив представник України в ООН. Почати треба негайно: адже вже у квітні РФ, а разом з нею і президент країни Володимир Путін, можуть почати керувати Радою Безпеки Організації Об'єднаних Націй.

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Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця розробляв механізм спільно з американським аналітиком, професором Єльського університету Джеффрі Зоннефельдом. Про це пише видання Time.

Автори пропозиції зазначають, що ООН вже визнала Росію державою-агресором, а це технічно позбавляє її права головувати в Радбезі. Таким чином, організація повинна застосувати свій статут і заборонити Росії головувати в Радбезі.

Далі потрібно вивести РФ з Ради Безпеки та Генеральної Асамблеї ООН, адже вона незаконно присутня в цих органах, а згодом виключити і з організації.

Потім РФ має офіційно подати заявку на членство, як і будь-який новий член ООН, але без права голосу. Запит повинні обговорити та проголосувати у Генасамблеї і в Радбезі.

Наприкінці минулого року Україна ініціювала процес виключення Росії не тільки із Радбезу, а й в цілому із ООН. Зокрема, Київ надав детальні докази того, що 31 рік тому російська делегація окупувала крісло СРСР в РБ ООН без жодних статутних підстав. Тоді Україна закликала відновити застосування Статуту ООН, позбавити РФ статусу постійного члена Ради Безпеки та виключити її з організації загалом.