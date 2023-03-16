Глави Міноборони та МВС Польщі підтвердили розкриття шпигунської мережі РФ

загроза з боку агентів кремля

Агенти, які діяли на користь Кремля, загрожували критичній інфраструктурі країни.

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Про це міністр оборони Маріуш Блащак повідомив в інтерв’ю Jedynka Polskie Radio.

За його словами, «ці люди збирали інформацію з певною метою».

«Немає жодних сумнівів, що ми живемо в час, коли Росія вирішила відтворити свою імперію. Вона завжди була загрозою для Польщі, незалежно від того, чи була вона білою, чи червоною, чи як зараз путінською», — наголосив глава оборонного відомства.

Слідство встановило, що група контролювала залізничні маршрути і документувала перевезення зброї для України, пише Polskie radio 24.

Підозрювані також вели підготовку диверсійних операцій, мета яких була паралізувати постачання техніки, зброї та іншої допомоги Києву, повідомив міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський.

Міністр внутрішніх справ Польщі Маріуш Камінський © MSWiA / Twitter

За інформацією Агентства внутрішньої безпеки, шпигунам була доручена пропагандистська діяльність, спрямована на дестабілізацію польсько-українських відносин. Зловмисники розпалювали ворожі настрої всередині Польщі до країн НАТО, підбурювали поляків до протестів проти політики уряду щодо України.

Агентство внутрішньої безпеки має докази того, що підозрюваним платили російські спецслужби. Члени групи отримували регулярні виплати за виконані завдання, зауважив Камінський.

Станом на зараз злочинне угруповання ліквідоване. Шестеро з дев’яти учасників затримані, прокуратура висунула їм звинувачення.

Уперше про шпигунську мережу в Польщі повідомили журналісти RMF FM учора ввечері.