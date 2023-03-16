Домовилися подолати суперечки: відбувся саміт лідерів Південної Кореї та Японії

ЗАДЛЯ ПОСИЛЕННЯ БЕЗПЕКИ

Токіо – Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда зустрілися у Токіо. Лідери вирішили перегорнути сторінку довгих років ворожнечі двох країн, аби спільно протистояти викликам регіональної безпеки.

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Союзники США зблизилися через часті запуски ракет Північною Кореєю, а також зростаюче занепокоєння щодо більш активної ролі Китаю на міжнародній арені.

Про це пише Reuters.

Домовлено, що Японія зніме обмеження на експорт до Південної Кореї критично важливих матеріалів для дисплеїв і мікросхем смартфонів. Їх було запроваджено у 2019 році, коли напруга між двома країна посилилася. У той саме час Сеул відмовиться від скарги Світової організації торгівлі (СОТ) проти Токіо, заявили офіційні особи з обох сторін.

Спільний саміт лідерів Південної Кореї та Японії © Kiyoshi Ota/Pool via REUTERS

Крім того, Юн сказав, що розраховує на «пожвавлення» співпраці у сфері безпеки.

Спроба зближення Японії та Південної Кореї викликала докір зі сторони Пекіна. МЗС Китаю заявило, що виступає проти спроб деяких країн створити ексклюзивні кола.

Відреагувала на подію і КНДР у традиційній для себе манері. За кілька годин до початку саміту, Пхеньян запустив балістичну ракету великої дальності. Вона впала в море між Корейським півостровом і Японією.

Нагадаємо, періодично між двома країнами виникали дискусії щодо грошової компенсації колишнім підневільним працівникам, яку має виплатити Японія. У 1910-1935 роках під час окупації японцями Корейського півострову, Токіо залучав корейців до примусової праці або проституції у військових борделях. У 1995 році уряд Японії вибачився за звірства під час війни, але більшість південнокорейців вважають, що цього недостатньо.На початку березня Сеул вирішив піти на поступки та оголосив, що виплатить жертвам війни репарації замість Токіо. Проте таке рішення викликало шалений спротив в південокорейському суспільстві.

Також обидві сторони мають давню територіальну суперечку щодо групи островів. Їх контролює Південна Корея, але на них претендує і Японія.