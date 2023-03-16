Естонія відправить Україні новий пакет військової допомоги на понад €494 тисячі

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Естонський уряд підтримав пропозицію міністра оборони Ханно Певкура щодо передачі ЗСУ озброєння для снайперів та спорядження для спецпідрозділів.

Реклама Читати продовження

Про це повідомляє телерадіокомпанія ERR.

Очільник Міноборони зазначив, що Естонія вже узгодила спільну з ЄС закупівлю одного мільйона артилерійських снарядів для української армії. Також під час засідання у форматі «Рамштайн» 15 березня, союзники обговорили подальші оперативні кроки для допомоги Україні.

«Але ми також повинні продовжувати надсилати й менші, більш цільові пакети допомоги. Тому наше сьогоднішнє рішення спрямувати цей пакет допомоги, як продовження попереднього, саме на оснащення спецпідрозділів і снайперів», — сказав Певкур.

Новий пакет цільової військової допомоги міститиме: напівавтоматичні гвинтівки, снайперські гвинтівки, оптичні приціли, біноклі, боєприпаси, індивідуальне та спеціальне спорядження, патрульні катери та тепловізори, а також медичне обладнання. Його загальна вартістю становить 494 тисячі 300 євро.

«Міністерство оборони планує передати це озброєння через Європейський фонд миру, з якого, виходячи з прийнятих на даний момент рішень, Естонія отримає компенсацію в розмірі 156 мільйонів євро», — зазначили у виданні.

Також 17 березня з естонського міста Тарту в Україну відправлять черговий мобільний комплекс для гігієни із функцією сауни та прання.

26 лютого міністр оборони Естонії особисто приїхав в Київ, щоб передати військову допомогу для ЗСУ.