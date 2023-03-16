річниця трагедії
Річниця трагедії в драмтеатрі Маріуполя. Україна не пробачить — Зеленський
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Рівно рік тому Росія скинула бомбу на будівлю, де перебували кілька сотень мирних жителів міста.
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Поруч із Драматичним театром був напис «Діти», який неможливо було не помітити, написав президент в телеграмі.
«Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу», — наголосив Володимир Зеленський.
25 березня минулого року міська рада Маріуполя повідомила про те, що в Драмтеатрі ймовірно загинули близько 300 людей.