Річниця трагедії в драмтеатрі Маріуполя. Україна не пробачить — Зеленський

річниця трагедії

16 березня росіяни скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі

Рівно рік тому Росія скинула бомбу на будівлю, де перебували кілька сотень мирних жителів міста.

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Поруч із Драматичним театром був напис «Діти», який неможливо було не помітити, написав президент в телеграмі.

«Крок за кроком ми йдемо до того, щоб забезпечити повну відповідальність держави-терориста за скоєне проти нашої країни, нашого народу», — наголосив Володимир Зеленський.

02:48 16 березня росіяни скинули бомбу на Драматичний театр у Маріуполі © Alexei Alexandrov / AP

25 березня минулого року міська рада Маріуполя повідомила про те, що в Драмтеатрі ймовірно загинули близько 300 людей.