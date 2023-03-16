Канада передасть Україні додаткові чотири танки «Леопард 2» — Міноборони

за результатами Рамштайну-10

У новий пакет військової допомоги увійдуть також близько 8 000 снарядів калібру 155 мм, понад 1 800 одиниць 105 мм навчальних боєприпасів для танків і 12 зенітних ракет для підтримки систем протиповітряної оборони.

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Про це йдеться у заяві канадської міністерки оборони Аніти Ананд.

У відомстві зазначили, що обіцяні в лютому чотири «Леопарда 2» вже доставлені до Польщі. Там наразі особовий склад Збройних сил Канади навчає українських військових роботі на бойових машинах.

Очікується, що всі вісім основних бойових танків «Леопард 2», а також раніше анонсована броньована евакуаційна машина, допоміжне обладнання та боєприпаси, надані Канадою, будуть в Україні найближчими тижнями.

За словами міністерки, Оттава продовжить «робити все можливе для захисту свободи, демократії та міжнародного порядку, заснованого на правилах».

Загалом, з лютого минулого року Канада виділила понад $1 млрд військової допомоги Києву.