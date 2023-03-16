КНДР випустила ракету за кілька годин до саміту лідерів Японії та Південної Кореї

ракетна загроза кндр

Ймовірно, це була новітня міжконтинентальна балістична ракета Hwasong-17. Радіус дальності її дії становить понад 13 000 км, що достатньо, щоб націлити на континентальну територію Сполучених Штатів.

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Про це повідомляє Yonhap.

Зброю такого типу режим Кім Чен Ина вже запускав у листопаді 2022 року.

Сьогодні вранці ця ракета пролетіла приблизно 1 000 кілометрів, перш ніж впасти в море. Сеул закликав Пхеньян «негайно припинити такі запуски».

«Ми рішуче засуджуємо серію запусків балістичних ракет Північчю як акт значної провокації, що завдає шкоди миру та стабільності не лише на Корейському півострові, а й у міжнародному співтоваристві, і є явним порушенням резолюцій Ради Безпеки ООН», — заявили в Об'єднаному комітеті начальників штабів Південної Кореї (JCS).

Південнокорейський президент Юн Сук Йоль і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда планують провести саміт у Токіо, на якому, як очікується, ядерні та ракетні загрози Північної Кореї будуть головними на порядку денному.

12 березня Північна Корея провела випробування двох стратегічних крилатих ракет, запустивши їх із підводного човна «8.24 Yongung» в Японському морі.

У лютому КНДР випустила міжконтинентальні балістичні ракети Hwasong-15, радіус дії яких, на думку Сеула, перевищує 10 000 км.