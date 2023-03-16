Медведєв замовив у «вагнерівців» вбивство міністра оборони Італії – Il Foglio

погрози кремля

Італійські спецслужби надали уряду країни розвіддані про те, що колишній президент РФ Дмитро Медведєв запропонував найманцям ПВК «Вагнер» 15 мільйонів доларів за «усунення» Гвідо Крозетто.

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Про це повідомило видання Il Foglio.

У Римі вважають, що Медведєв як заступник секретаря Ради безпеки Росії та наближена особа до Володимира Путіна має вплив на ухвалення рішень. Проте, він не просто «божевільний рупор» – Медведєв відображає позицію Кремля, йдеться в повідомленні.

Il Foglio зазначає, що вагнерівці могли б здійснити замах на міністра за допомогою одного зі своїх осередків у Євпропі – в Естонії або Сербії.

У розвідці пригадали, як 28 січня минулого року російський експрезидент назвав Крозетто «рідкісним дурнем», оскільки останній заявив, що Росія може почати війну проти України.

Погрози зі сторони Москви не варто зараз недооцінювати, підкреслюють в Італії.

Нагадаємо, 13 березня міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що масове збільшення кількості людей, які прибувають в Італію з Африки через Середземне море, пов'язане з впливом ПВК «Вагнер».