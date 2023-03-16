Міноборони Франції: танки AMX-10 RC вже в Україні, частина з них — на передовій

ТАНКИ ДЛЯ ПЕРЕМОГИ

Париж – Кількість доставлених БМП у Парижі не розголошують.

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Про те, що танки AMX-10 RC вже дісталися свого пункту призначення у Комісії з питань оборони Національної асамблеї повідомив міністр оборони Себастьян Лекорню. Про це пише Le Figaro.

AMX-10 RC Париж обіцяв надати Києву на початку січня. За цей час були підготовлені екіпажі. Їх навчали у Сомюрській кавалерійській школі та таборі Канжуерс.

Перша партія цих легких танків надійшла в Україну ще в середині лютого.

За словами міністра оборони, він розглядає можливість ще однієї хвилі передачі AMX-10 RC Києву. Для цього урядовець готує низку рішень, які надасть президенту Франції.

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AMX-10RC — це бойові броньовані машини французського виробництва, які використовують для розвідки. Вони перебувають на озброєнні у французької армії з 1981 року.

Станом на 2021 рік у Франції налічувалось 240 одиниць AMX-10RC. Згідно з відкритими даними, 108 таких БМП Париж продав Марокко, ще 12 — Катару.