Нові подробиці: американський БпЛА міг знаходитися біля головної військово-морської бази РФ в Криму

АМЕРИКАНСЬКИЙ ДРОН

Крим – На відео з інцидентом, яке 16 березня оприлюднив Пентагон, потрапила берегова лінія. Ця деталь допомогла локалізувати місце подій.

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Про це повідомляє Defence Express.

За допомогою сервісу Google Earth вдалося порівняти рельєф та встановити, що інцидент, цілком ймовірно, трапився у районі південного заходу від Севастополя. На це вказує відблиск від водної поверхні Чорноріченського водосховища та вершини Кримських гір.

Локалізація місця подій © Defence Express

Завдяки камерам, дрон міг вести оптичну розвідку. З тієї точки у полі зору безпілотника потрапляла не лише військово-морська база, а й авіабаза Бельбек поблизу Севастополя.

Тим часом, командування ВВС США в Європі опублікувало у твітері карту, на якій позначено місце падіння MQ-9.

The locations & times of the #Russian Su-27 intercept with a @usairforce MQ-9, resulting in a collision & the MQ-9's crash into the #BlackSea are depicted in the graphic below. The video we released earlier today occurs at the middle plot point on the timeline.#MQ9 #Su27 https://t.co/JT2hTB6JR0 — U.S. European Command (@US_EUCOM) March 16, 2023

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Нагадаємо, безпілотник впав в 112 кілометрах на південний захід від Кримського півострова. Інцидент стався 14 березня приблизно о восьмій ранку за Київським часом.

БпЛА MQ-9 виконував звичайну операцію в міжнародному повітряному просторі, коли його перехопив і вразив російський літак. Кілька разів перед зіткненням російські винищувачі скидали пальне на MQ-9 і летіли перед ним, виконуючи небезпечні маневри.

У Міноборони РФ заявили, що не збивали американський безпілотник. За їхнім ствердженням, дрон «перейшов у некерований політ із втратою висоти та зіткнувся з водною поверхнею» внаслідок «різкого маневрування».

Сьогодні журналістам телеканалу ABC News чиновник США повідомив на умовах анонімності, що РФ дістала частину уламків збитого американського дрона. Про нетипову активність росіян у Чорному морі сьогодні вранці повідомила і керівниця пресцентру ОК «Південь». Росія вивела в Чорне море 20 військових кораблів і дуже багато одиниць допоміжного флоту.