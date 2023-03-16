Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Реактивні системи залпового вогню «Марс» II, які Німеччина передала Збройним Силам України, 25 листопада 2022 року.

До нього увійшли ракети для систем залпового вогню «Марс» II, артилерійські снаряди, 155-міліметрові високоточні боєприпаси та інше озброєння.

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Оновлений перелік наданої ЗСУ допомоги опублікували на сайті німецького уряду.

У новий пакет увійшли: 500 пістолетів SFP9, 2 ангарні намети, 23 500 снарядів калібру 155 мм, 155-міліметрові високоточні боєприпаси, ракети для систем залпового вогню «Марс» II (англ. MARS II — ред.), 8 автонавантажувачів, 295 генераторів та 34 системи мобільних антен.

Берлін також анонсував передачу Києву ще 6350 снарядів калібру 155 мм та ракети SLM «Іріс-T» (англ. Iris-T — ред.).

Згідно із нещодавнім звітом Стокгольмського інституту вивчення миру (SIPRI) Німеччина, а також США, Польща, та Велика Британія стали найбільшими постачальниками озброєнь Україні у 2022 році.

Нагадаємо, 8 березня очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня. Разом з 18 БМП із Німеччини також будуть передані 3 португальських «Леопарда».