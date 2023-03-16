ПОСТАЧАННЯ ЗБРОЇ І ТЕХНІКИ

Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги

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Реактивні системи залпового вогню «Марс» II, які Німеччина передала Збройним Силам України, 25 листопада 2022 року.
Реактивні системи залпового вогню «Марс» II, які Німеччина передала Збройним Силам України, 25 листопада 2022 року. © Roman Chop / Угруповання Об'єднаних сил / Facebook
Автор тексту: Надія Бондаренко
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До нього увійшли ракети для систем залпового вогню «Марс» II, артилерійські снаряди, 155-міліметрові високоточні боєприпаси та інше озброєння. 

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Оновлений перелік наданої ЗСУ допомоги опублікували на сайті німецького уряду.

У новий пакет увійшли: 500 пістолетів SFP9, 2 ангарні намети, 23 500 снарядів калібру 155 мм, 155-міліметрові високоточні боєприпаси, ракети для систем залпового вогню «Марс» II (англ. MARS II — ред.), 8 автонавантажувачів, 295 генераторів та 34 системи мобільних антен.

Берлін також анонсував передачу Києву ще 6350 снарядів калібру 155 мм та ракети SLM «Іріс-T» (англ. Iris-T — ред.).

Згідно із нещодавнім звітом Стокгольмського інституту вивчення миру (SIPRI) Німеччина, а також США, Польща, та Велика Британія стали найбільшими постачальниками озброєнь Україні у 2022 році.

Нагадаємо, 8 березня очільник Міноборони ФРН Борис Пісторіус повідомив, що німецькі «Леопарди» надійдуть в Україну до кінця березня. Разом з 18 БМП із Німеччини також будуть передані 3 португальських «Леопарда».

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