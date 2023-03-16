Обстріли енергоінфраструктури, вбивства та тортури: звіт комісії ООН про дії армії РФ в Україні

Агресія РФ проти України

За час повномасштабної збройної агресії влада РФ скоїла в Україні численні порушення міжнародного права людини. Багато з них — прирівнюються до воєнних злочинів.

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Про це йдеться у новому звіті Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування порушень в Україні.

«До воєнних злочинів належать напади на цивільне населення та об'єкти енергетичної інфраструктури, умисні вбивства, незаконне позбавлення волі, тортури, зґвалтування та інші види сексуального насильства, а також незаконне переміщення та депортація дітей», — зазначено у документі.

Для розслідування злочинів члени Комісії провели 610 інтерв'ю, а також відвідали 56 українських населених пунктів. Вони також ознайомились із речевими доказами, документами.

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«У районах, які опинилися під контролем російської влади в Україні, Комісія задокументувала систематичність навмисних вбивств, незаконного позбавлення волі, тортур, зґвалтувань і незаконного переміщення затриманих осіб. Порушення також були скоєні щодо осіб, депортованих з України до Російської Федерації», — зазначили в документі ООН.

Катівня в Херсоні © ДСНС

Також згідно з інформацією Комісії, під час тривалої окупації українських території росіяни «створювали спеціальні місця ув’язнення, застосовували більш різноманітні методи тортур і, крім того, переслідували осіб, які відмовлялися співпрацювати».

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«За словами потерпілих і свідків, незаконне ув’язнення, тортури, сексуальне та гендерне насильство вчинялося низкою осіб, зокрема, Національна гвардія Росії та підпорядковані їй підрозділи, Федеральна служба безпеки Російської Федерації, а також проросійські збройні формування з так званих Донецької та Луганської народних республік», — йдеться у звіті.

Також автори документу дослідили факти численних атак РФ по енергетичній інфраструктурі України, які почалися восени 2022 року.

Наслідки російських ударів / Ілюстративне фото © ДСНС

«Комісія встановила, що, починаючи з 10 жовтня 2022 року, серійні атаки російських збройних сил на енергетичну інфраструктуру України та застосування тортур російською владою можуть бути прирівняні до злочинів проти людяності», — пишуть у звіті.

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Після розслідування усіх фактів і доказів представники ООН дійшли висновку, що війська РФ «здійснювали напади із застосуванням вибухової зброї у населених пунктах, явно нехтуючи шкодою та стражданнями, завданими цивільному населенню».

«Комісія задокументувала випадки невибіркових та непропорційних нападів, а також незастосування запобіжних заходів, що є порушенням міжнародного гуманітарного права», — наголошується у тексті.

Нагадаємо нещодавно ухвалив уряд Нідерландів ухвалив рішення щодо створення в Гаазі Міжнародного Реєстру, у якому реєструватимуть збитки, завдані Росією Україні.