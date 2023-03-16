Парламент Молдови проголосував за «румунську мову»

«РУМУНСЬКА» ЗАМІСТЬ «МОЛДОВСЬКОЇ»

Кишинів – Назву державної мови в усіх документах та законах змінять з «молдовської» на «румунську». У тому числі, і в Конституції. Відповідний законопроєкт депутати ухвалили 16 березня у другому читанні.

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Зміну ініцюювала партія «Дія та солідарність» (PAS).

Про це пише Newsmaker.

Зазначається, що заміна назви мови дозволить привести законодавство у відповідність до рішення Конституційного суду 2013 року. Тоді він ухвалив, що Декларація про незалежність Молдови 1991 року, де йдеться про румунську мову, превалює над текстом Конституції 1994, де офіційною мовою вказано молдовську.

За законопроєкт проголосувало 58 депутатів.

Проти виступили представники фракції комуністів та соціалістів. Вони прийшли на засідання з плакатами «Конституція Молдови: Молдова, молдовани, молдовська», «Народ суверенен. PAS — тиран». На початку засідання фракція навіть запропонувала виключити це питання про законопроєкт з порядку денного, проте їхня пропозиція не набрала відповідної кількості голосів.

Фракція комуністів і соціалістів з плакатами © Newsmaker

Нагадаємо, у країні тривають проросійські протести. Вчора учасники акції перекривали дороги та знову вимагали від влади сплатити їхні рахунки за комунальні послуги.